L'Ana di Ceva presente al passaggio di consegne ai vertici della Caserma Montegrappa di Torino

La sezione Ana di Ceva, con il vessillo e guidata dal presidente Fabrizio Carena, dal vicepresidente Manuele Roà, e dai consiglieri Giorgio Bove ed Angelo Botto, ha preso parte, venerdì 10 ottobre, alla solenne cerimonia di cambio del Comandante del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini dell'Esercito.

L'evento si è svolto nella storica Caserma Montegrappa a Torino.

Il momento centrale della mattinata è stato il passaggio di consegne al vertice del Reparto. La cerimonia si è aperta con l'affluenza del Reparto in Armi sul piazzale d’onore. Il protocollo militare prevedeva l'ammassamento del Comando di schieramento e i solenni onori alla Bandiera di Guerra.

A seguire, il Tenente Colonnello Luca Mingoni ha pronunciato la sua allocuzione di commiato, prima di cedere ufficialmente il comando al Tenente Colonnello Gian Battista Mura. Particolarmente emozionante l’intervento della Fanfara Alpina della Taurinense.

In segno di profonda gratitudine e riconoscimento per il servizio svolto, gli Alpini cebani, a nome della sezione, hanno donato al Tenente Colonnello Mingoni una targa ricordo.

La presenza della Sezione Ana di Ceva ha sottolineato il legame indissolubile tra l'Associazione e le truppe alpine in servizio attivo.

All’evento hanno presenziato anche i rappresentanti di alcuni Comuni di Cebano e Valle Tanaro, a testimonianza della vicinanza alle Forze Armate. Erano presenti, con i rispettivi gonfaloni, il Comune di Ceva con l'assessore Laura Amerio, il Comune di Bagnasco con il consigliere Manuele Roà, il Comune di Ormea con il sindaco Giorgio Ferraris.

La partecipazione congiunta di Ana e istituzioni civili ha offerto un tributo congiunto al reparto militare, rafforzando il valore della tradizione alpina e della cooperazione sul territorio.