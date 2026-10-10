Alba: Mercato Mondiale del Tartufo preso d'assalto e prezzi tra i 500 e i 600 euro all'etto nella prima giornata di Fiera [FOTO E VIDEO]

Pieno di visitatori nella prima giornata di apertura del "Mercato Mondiale del Tartufo", cuore pulsante della "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba".

Dopo la cerimonia inaugurale ospitata tra il Teatro Sociale e il cortile della Maddalena, la mattinata di oggi, sabato 10 ottobre, ha registrato una importante partecipazione di pubblico, con un'affluenza probabilmente superiore a quella degli ultimi anni.

Tra i banchi e gli allestimenti accessibili da piazza Falcone altissima la presenza di visitatori stranieri, quasi la metà delle presenze complessive.

I turisti giunti nel cuore storico della capitale delle Langhe hanno potuto scoprire il prodotto garantito dai controlli della Commissione Qualità, affiancato dalle eccellenze enogastronomiche locali, dai vignaioli di Langhe, Roero e Monferrato e dalla Grande Enoteca Ais Piemonte.

Le voci dal cuore del Mercato (GUARDA IL VIDEO)

Per quanto riguarda il protagonista assoluto della kermesse, il Tuber Magnatum Picco, le quantità disponibili sono ancora contenute a causa di una stagione di cavatura ai nastri di partenza e delle scarse precipitazioni dei mesi scorsi. Le quotazioni registrate al debutto oscillano tra i 500 e i 600 euro all'ettogrammo in base alla pezzatura degli esemplari, mentre per il tartufo nero i prezzi variano tra i 130 e i 150 euro all'etto.

Il Mercato Mondiale del Tartufo rimarrà aperto ogni sabato e domenica fino a domenica 6 dicembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30.

Nelle foto i banchi del Mercato Mondiale e le vetrine di alcuni negozi della centrale via Vittorio Emanuele II



