Addio a Laura Venturini storica panettiera e volto gentile di Saluzzo

“Eri tu: hai donato amore alla tua famiglia e ci hai insegnato ad amare. Grazie mamma”.

Con queste parole Patrizia e Luca ricordano la loro mamma Laura Venturini vedova Bertero, mancata nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, all’età di 83 anni.

Laura era conosciuta in città per aver gestito fino alla metà degli anni ’70 la panetteria di via Martiri della Liberazione, che aveva poi ceduto a Nari, da cui il panificio aveva preso il nome. Oggi è il Mastro Fornaio.

Fino a una decina di anni fa, in tanti se la ricordano con la sua gentilezza e il suo sorriso, sempre pronta a dire una buona parola e fare due chiacchiere con i clienti, alla cassa del bar Turn Over di piazza Garibaldi, dove coadiuvava di mattina il figlio Luca e i suoi soci.

“Mia mamma era una donna tenace – la ricorda il figlio Luca – aveva un gran cuore verso tutte le persone a cui voleva bene e grazie a questo noi sappiamo cosa vuol dire ‘esserci’ per gli altri. È stata la mamma che tutti i figli sognano di avere”.

Con i figli Patrizia e Luca, lascia la nipote Elisa con Christian e i piccoli Filippo e Edoardo, il fratello Edoardo con Luciana, la sorella Beatrice, le cognate, la cugina Miranda con il figlio Flavio, l’affezionata Fathia, assieme a tutti i parenti.

La salma è esposta nella camera mortuaria della “Casa del Commiato Calosso e Demaria” di Saluzzo.

Il rosario sarà recitato oggi, domenica 12 ottobre alle 18 nella Cattedrale di Saluzzo.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 13 ottobre alle 10,30, sempre nella Cattedrale di Saluzzo, partendo dalla Casa del CommiatoCalosso - Demaria (in via San Nicola 23 a Saluzzo) alle 10,15.

Dopo la funzione religiosa, la salma sarà trasferita all’Ara Crematoria di Bra per i riti di cremazione.

Per volere della famiglia: non fiori ma opere di bene.