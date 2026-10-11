Aiuti allo spettacolo dal vivo: sale a 5 milioni la dotazione del bando regionale

La Regione Piemonte porta a 5 milioni di euro la dotazione complessiva della misura "Aiuti allo spettacolo dal vivo", finanziata nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

Viene così iene formalizzato l'ulteriore incremento di 2 milioni di euro disposto dalla Giunta regionale, che si aggiunge alle risorse già stanziate e modifica definitivamente la dotazione finanziaria del bando, portandola da 3 a 5 milioni di euro. La misura è ancora aperta e resterà attiva fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2026) consentendo quindi agli operatori del settore di presentare domanda e accedere alle risorse disponibili. La misura, nata inizialmente con una disponibilità di 2 milioni di euro, era già stata incrementata di un ulteriore milione nel 2025. Con il nuovo stanziamento la Regione porta quindi a 3 milioni di euro complessivi le risorse aggiuntive destinate al comparto rispetto alla dotazione originaria.

«Abbiamo scelto di mettere nuove risorse su questa misura perché volevamo dare una risposta concreta a progetti già pronti a trasformarsi in lavori, tecnologia e nuovi spazi per il pubblico – dichiarano l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli e l'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano –. Una sala cinematografica non è soltanto uno schermo: è un presidio culturale, spesso un punto di riferimento per una città o un territorio. Il cinema è anche un'attività produttiva, con imprese e lavoratori che contribuiscono all'economia dei territori. Sostenere questi investimenti significa permettere alle imprese di innovare e, nello stesso tempo, creare le condizioni perché il cinema continui a essere vissuto nelle nostre città. Con questi ulteriori finanziamenti arriviamo a 40 interventi sostenuti in Piemonte e portiamo a compimento un impegno preciso: utilizzare le risorse disponibili per dare seguito ai progetti meritevoli che erano rimasti in attesa».

Il bando rientra nell'Azione del PR FESR dedicata al supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale e ha l'obiettivo di accompagnare gli operatori dello spettacolo dal vivo nei propri programmi di investimento. La determina dispone inoltre il trasferimento delle nuove risorse a Finpiemonte, organismo intermedio responsabile della gestione della misura. Dei 2 milioni aggiuntivi destinati allo spettacolo dal vivo, 800 mila euro provengono da fondi comunitari, 840 mila da fondi statali e 360 mila da risorse regionali. Lo stesso provvedimento formalizza anche un incremento di 575 mila euro per la misura "Aiuti alle sale cinematografiche", la cui dotazione passa da 5 milioni a 5 milioni e 575 mila euro. Complessivamente Regione Piemonte dispone 2 milioni e 575 mila euro di nuove risorse per rafforzare i due strumenti FESR dedicati allo spettacolo dal vivo e alle sale cinematografiche.

Il bando è consultabile sul sito della Regione Piemonte www.bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-iniziative-istituzionali-manifestazioni-eventi-2026