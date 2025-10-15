Demonte, slitta il rilevatore di velocità sul semaforo ma avanza la Variante

Doveva avvenire nell'estate, ma è ancora in sospeso l'installazione del rilevatore di velocità e per le infrazioni al semaforo su via Divisione Cuneense e via Martiri e Caduti per la libertà a Demonte.



I ritardi delle ditta che si deve occupare dei lavori ha preso tempo per completarne altri. L'attivazione della rilevazione di chi passa con il rosso dovrà attendere ed è rimandata a data da destinarsi.



“La misura resta certamente utile, ma non più indispensabile non avendo più registrato ingorghi”, spiega il sindaco Adriano Bernardi.



Ma la vera attesa è la Variante.



“Come noto - riepiloga Bernardi - la procedura degli espropri è stata avviata. E' stato pubblicato l'elenco dei terreni interessati dalla misura o che verranno occupati provvisoriamente. Verrà poi formulata una procedura di pubblica utilità salvo formali contestazioni (che finora non sono state pervenute) o atti che possano impedirne l'avvio. A settembre, c'è stata la Conferenza dei Servizi che ha concluso l'iter legislativo, con la conferenza decisoria del commissario. Nel frattempo, sempre l'ingegnere Bernardini, sta avanzando con la procedura di gara d'appalto e ho buona speranza che i tempi illustrati nell'ultimo tavolo in Prefettura, nei mesi scorsi, saranno rispettati e si possa arrivare all'affidamento lavori nel primo semestre 2026. Insomma, tutto sta procedendo secondo cronoprogramma, sono fiducioso”.



Il progetto prevede la deviazione del traffico, soprattutto di quello pesante, che da anni è piaga del centro storico tanto da indurre l'Amministrazione comunale a intervenire con misure provvisorie e sperimentali come lo stesso semaforo. Non a tutti è però gradito, per timore di desertificazione commerciale e turistica.

Nonostante le perplessità di alcuni, che solamente una volta in funzione si potranno verificare, “la maggioranza dei commercianti si è dichiarata favorevole – ricorda Bernardi -.



Sono convinto che potrà portare un beneficio al paese anche dal punto di vista commerciale, rivitalizzando la parte storica e rendendo la via da più trafficata del paese a più attrattiva, sotto vari profili. Auspico e prospetto che potenzialmente la variante avrà un impatto positivo anche per le stesse attività”.