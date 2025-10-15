 / Cronaca

Cronaca | 15 ottobre 2025, 07:51

Incidente tra Spinetta e San Lorenzo di Peveragno: auto si ribalta, illeso il giovane conducente

Il ragazzo alla guida è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, senza riportare ferite. Intervenuti i Vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo

L'auto semi cappottata

Incidente stradale ieri sera, lunedì 14 ottobre, lungo la strada che collega la frazione Spinetta di Cuneo a San Lorenzo di Peveragno. Un giovane, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, è finito a bordo carreggiata terminando la corsa semi cappottato.

Nonostante la dinamica spettacolare dell’incidente, il conducente è uscito autonomamente dall’abitacolo e fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cuneo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area.

La strada è rimasta temporaneamente parzialmente ostruita per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

