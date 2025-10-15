Incidente tra Spinetta e San Lorenzo di Peveragno: auto si ribalta, illeso il giovane conducente

Incidente stradale ieri sera, lunedì 14 ottobre, lungo la strada che collega la frazione Spinetta di Cuneo a San Lorenzo di Peveragno. Un giovane, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, è finito a bordo carreggiata terminando la corsa semi cappottato.

Nonostante la dinamica spettacolare dell’incidente, il conducente è uscito autonomamente dall’abitacolo e fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cuneo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area.

La strada è rimasta temporaneamente parzialmente ostruita per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.