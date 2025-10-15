Una raccolta fondi per l’allevatore Giovanni Bonardo: la solidarietà di “Insieme si può” di Saluzzo

L’Associazione “Insieme si può” di Saluzzo ha avviato in questi giorni una raccolta fondi a sostegno dell’amico e socio Giovanni Bonardo, allevatore, che durante l’estate ha subito una grave perdita: circa 50 capi di bestiame sono morti improvvisamente a Oncino, a causa di un presunto avvelenamento le cui cause non sono ancora state chiarite.

L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, non solo per l’entità del danno economico, ma per il significato umano che porta con sé: la perdita di anni di lavoro, di fiducia e di sacrificio.

“Insieme si può” ha deciso di intervenire per offrire un gesto concreto di vicinanza e solidarietà, nella convinzione che la forza di una comunità si misuri soprattutto nei momenti difficili.

La raccolta fondi è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire. I versamenti possono essere effettuati tramite "Insieme si può" al link: https://www.satispay.com/app/pay/shops/dbe26587-38f4-404c-a3dd-0b5ad8c1c239

A ncora, presso il Comune di Oncino, con codice IBAN IT13V0760103200001052335674 specificando la causale: “Raccolta fondi famiglia Bonardo Giovanni Domenico”. Ogni contributo sarà destinato interamente a sostenere Giovanni nel recupero della propria attività.

“Giovanni è uno di noi — spiegano dal direttivo —. È un uomo che ha sempre lavorato con passione e correttezza. Oggi tocca a noi dimostrare che la forza di una Comunità unita nella solidarietà può superare le difficoltà: insieme si può”.





