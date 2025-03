Guida in stato di ebbrezza: sei patenti ritirate a Mondovì. Denunciati due automobilisti

Sono state circa 300 le persone sottoposte ad accertamento con precursore etilometrico nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri di Mondovì nella notte tra lunedì 3 marzo e la mattina di oggi, serata in cui si svolge il tradizionale "Veglione" dei Commercianti in occasione del Carnevale.

Trenta le persone che sono state sottoposte a controlli con etilometro. Sei le patenti di guida che sono state ritirate, di cui 4 con sanzione amministrativa e due con denuncia all'autorità giudiziaria per aver oltrepassato il limite di 0,8 grammi per litro (g/l), come previsto dalla normativa (sopra quella soglia il fatto è considerato reato).

Numeri importanti che dimostrano però una lieve presa di coscienza da parte di chi si mette alla guida: lo scorso anno, infatti, le patenti ritirate nel corso dei controlli in via Tanaro erano state ben 11.