Luci puntate su "Nuove Tendenze Hospitality 2025": L'evento che fa il sold out

Preparatevi! Dopo il successo strepitoso dell'anno scorso, l'evento più atteso dal settore turistico italiano torna con un'energia pazzesca: "Nuove Tendenze Hospitality". Promosso da Federalberghi Provincia di Imperia e dalla Cooperativa Azzurra Dianese (Coo.A.Di.), l'appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre 2025 e si preannuncia un vero e proprio fenomeno nazionale!

L'evento, che si terrà presso la sede della Coo.A.Di. a San Bartolomeo al Mare, non è solo un incontro, è un'immersione totale nel futuro dell'ospitalità. E i numeri parlano chiaro: siamo già a 250 biglietti venduti e l'obiettivo è sfondare i 600 partecipanti! Una mobilitazione di professionisti e aziende così massiccia rende Nuove Tendenze Hospitality un appuntamento di risonanza eccezionale.

STREAMING NAZIONALE: LA FORMAZIONE ARRIVA OVUNQUE!

Quest'anno, abbiamo voluto abbattere ogni barriera: l'intero evento sarà trasmesso in DIRETTA STREAMING! Questa opzione sta riscuotendo un successo incredibile e permette a tutti, anche a chi è impegnato "sul campo", di non perdere neanche un minuto di formazione.

Un segnale forte che dimostra la portata formativa dell'evento è l'adesione entusiasta delle future leve del turismo: ben tre Istituti Superiori Tecnici Turistici si collegheranno in diretta streaming. Studenti da Napoli, Firenze, Pavia e un quarto istituto si uniranno a noi per respirare l'innovazione, a conferma che questo è l'evento giusto per chiunque voglia investire sul domani del settore.

UN CAST DI SPEAKER DA CAPOGIRO: DALLA PUGLIA AL TRENTINO, FINO ALL'ESTERO!

Con oltre 20 speaker di altissimo livello e 45 espositori pronti a svelare le ultime novità, il palinsesto è ricchissimo. La qualità dei relatori è garantita dalla loro provenienza: professionisti e visionari che arrivano dalla Puglia al Trentino e da ogni angolo d'Italia, portando prospettive uniche e concrete.

E non è finita qui: avremo un OSPITE D'ONORE DALL'ESTERO per un tocco internazionale!

Tra i super-ospiti già confermati ci sono:

Marco Camisani Calzolari, divulgatore scientifico ed esperto di Intelligenza Artificiale, che ci farà capire come la tecnologia rivoluzionerà il nostro lavoro.

Roberta Milano, specialista di marketing digitale, che svelerà le strategie per brillare online.

Filippo Magnani, albergatore di successo e imprenditore visionario.

TRE ARENE TEMATICHE E UN'AREA ESPOSITIVA DI ECCELLENZA

Il programma si snoda attraverso tre arene tematiche dinamiche:

Area Cutting Edge: per l'innovazione tech.

Area Pink: per una prospettiva al femminile sull'ospitalità.

Area Outdoor: per esplorare le nuove frontiere del turismo all'aria aperta.

Al centro dell'evento, l'area espositiva "Coo.A.Di. Hotel": un salotto d'affari e networking dove toccare con mano le novità e fare incontri che contano.

NON PERDERE L'OCCASIONE!

La registrazione gratuita per partecipare live è disponibile ancora per pochissimo tempo. E per chi segue da remoto, oltre alla diretta streaming, l'accesso alle registrazioni complete è garantito.

Per iscriverti e assicurarti il tuo posto, corri sul sito ufficiale:

https://www.nuovetendenzehospitality.it/

Nuove Tendenze Hospitality 2025: è l'occasione ideale per te e per il tuo business. Non mancare!



