Detenuto evase dal Cerialdo, agente penitenziario a processo per omessa custodia

Quella che nell’agosto 2022 Daniele Bedini mise in atto dal carcere di Cuneo fu un’evasione “spettacolare”, agevolata dalle sue “abilità circensi”.

Il falegname carrarese si trovava al Cerialdo accusato di aver ucciso due prostitute, Nevila Pjetri e Camilla Bertolotti, a Sarzana (La Spezia), trovate morte due mesi prima, nel giugno 2022.

Scappato dalla casa circondariale, l’uomo venne poi ritrovato dai Carabinieri su un treno diretto a Torino e rinviato a giudizio per essersi dato alla fuga.

Successivamente ha definito la sua posizione con un procedimento celebrato con rito abbreviato. Ma per la Procura di Cuneo quell’evasione sarebbe stata conseguenza di una negligenza da parte dell’agente penitenziario, S. G., che, accusato in tribunale di omessa custodia, quella mattina era impegnato ad attendere il passaggio dei detenuti della quarta sezione per la loro ora d’aria.

In attesa di giudizio, prima di essere trasferito in Piemonte Bedini era stato collocato nella casa circondariale di La Spezia. Qui aveva già messo in atto un primo tentativo di fuga con una corda ricavata da lenzuola e asciugamani. Il tentativo però fallì. Per questo motivo, una volta trasferito a Cuneo, sulla relazione di servizio venne qualificato come soggetto che doveva essere “attenzionato” dal personale penitenziario.

Ma quella mattina qualcosa sarebbe andato storto. Come ricostruito dalla ispettrice del nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria, S. G si trovava in corridoio mentre il detenuto si dirigeva verso il campetto da calcio interno alla struttura: “Bedini si allontanò – aveva spiegato la testimone -. C’era una porta aperta in fondo e doveva essere chiusa. Raggiunse il 'cortile passeggi' del 'giudiziario', poi salì sulla serra e, arrampicandosi sulla palestra, raggiunse il tetto. Tra la palestra e la serra si portò verso il 'giudiziario' e si arrampicò all’edificio della direzione grazie a tre unità esterne del condizionatori, arrivando così al muro di cinta”.

La fuga del detenuto all’interno e all’esterno del carcere durò in totale una quarantina di minuti, ha ricordato l’ispettrice. Ma S. G., in quel momento, era l’unico a effettuare servizio di vigilanza: “Sarebbero dovuti essere in otto – aveva proseguito l’ispettrice -, ma in realtà, dalle relazioni, emerge che erano in quattro, perché alcune unità erano impegnate in altre attività”.

In aula è stata resa anche la versione dell’agente penitenziario, che ha confermato al giudice di essere rimasto da solo, quella mattina: “Stavo prestando servizio presso i passeggi del campo e della palestra - ha ricordato –. Verso l’una ero al piano terra per vigilare sull’immissione in palestra: mi muovevo tra i passeggi e la palestra. Non c’era nessun altro con me”.

Quanto alla porta d’accesso al cortile, rimasta aperta per poter permettere il passaggio dei detenuti, la serratura sarebbe stata rotta e, per questo impossibile da chiudere. “Non era vigilata costantemente perché io ero in movimento - ha proseguito -. Sapevo della relazione di servizio sul malfunzionamento della serratura. Avevo provato a chiuderla, ma non c’ero riuscito”.

Quanto allo stato di “alta sorveglianza” di Bedini, l’agente ha ammesso di esserne a conoscenza, ma di non ricordare di chi fosse: “Era il mio primo incarico – ha continuato l’imputato - ed ero lì da due settimane. Saremmo dovuti essere in sei, mentre ero da solo. Sapevo che doveva essere attenzionato, ma non ne ricordavo il viso”.

L’istruttoria proseguirà il prossimo 23 febbraio.