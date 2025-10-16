 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 16 ottobre 2025, 07:26

Bra, il miele dei Terrapini premiato al concorso Grandi Mieli d’Italia

Due Gocce d’Oro per i mieli di castagno e di acacia prodotti dall’azienda agricola Pelissero

Antonio e Samuele Piumatti con Silvia Gullino

Antonio e Samuele Piumatti con Silvia Gullino

«Il momento più felice della vita coincide con il secondo prima di mettere in bocca il miele». Parola di Winnie The Pooh. Il celebre orsetto giallo della Disney ha ragione: quanto è buono e confortante un cucchiaio di miele!

Per conoscere i migliori mieli d’Italia, basta seguire il Concorso Tre Gocce d’Oro - Grandi Mieli d’Italia che si svolge ogni anno a Castel San Pietro Terme (Bologna), quando vengono giudicati i finalisti di sei diverse categorie. Il premio “Giulio Piana” è stato istituito nel 1981 ed è riconosciuto all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

Per la serie “il Roero ha l’oro in bocca”, il miele di castagno e il miele di acacia prodotti a Bra, in località Terrapini sono stati premiati con due Gocce d’Oro nel corso della 45ª edizione che si è svolta lo scorso 21 settembre. Per il miele di castagno è il quarto riconoscimento consecutivo, prima volta invece per quello di acacia.

Un risultato che premia un’intera famiglia con Paola Pelissero, Antonio Piumatti e il giovane Samuele presenti ogni terza domenica del mese al Mercato della Terra di Bra sotto l’ala di corso Garibaldi. E il prossimo 19 ottobre, dalle ore 8 alle ore 17, ci sarà la possibilità di degustare entrambi i mieli, abbinandoli anche ad altri prodotti del mercato.

All’azienda agricola Pelissero il merito di un lodevole impegno e passione, alle api quello di produrre un ottimo miele, ma anche di restituire nel loro prodotto l’immagine di una corretta gestione del territorio in termini di biodiversità e di salubrità.

Perciò, l’articolo si conclude con una bella tisana, addolcita dallo speciale miele dei Terrapini, la cui bontà è difficile esprimere a parole.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium