Ospedale di Savigliano: l'assessore Riboldi in visita al CraslCn1, nuova associazione nata per promuovere il benessere lavorativo aziendale

L’assessore alla Sanità Federico Riboldi, in occasione della visita all’ospedale di Savigliano, ha potuto conoscere ed apprezzare il CraslCN1, nuova associazione nata per promuovere il benessere lavorativo aziendale. Il progetto, nato grazie al progetto wellGranda di Fondazione CRC e realizzato in collaborazione con Acli sta riscuotendo grande successo.

Le iscrizioni proseguono. Chi volesse sottoscrivere la tessera può farlo accedendo al sito www.craslcn1.it cliccando sul pulsante diventa socio.

Al Cral possono aderire oltre ai dipendenti anche famigliari e simpatizzanti. I servizi offerti dalla tessera CRASL CN1 _APS si sommano a quelli offerti dal circuito ACLI (presente su tutto il territorio nazionale) attraverso convenzioni esclusive con attività commerciali, circoli sportivi e associazioni presenti su tutto il territorio, che saranno visionabili sul sito del cral www.craslcn1.it o geolocalizzabili sulla web app appositamente predisposta e scaricabile al momento del tesseramento.