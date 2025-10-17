 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 17 ottobre 2025, 11:47

Barge, domenica pomeriggio alle 16 l’ingresso del nuovo parroco don Marco Testa

Missionario “fidei donum” per 15 anni a Guarulhos in Brasile, da 5 dirigeva a Verona il Cum (Centro di Formazione Missionaria) della Cei. In precedenza era stato parroco a Verzuolo e Sant’Agostino di Saluzzo e Vicario generale della diocesi. Succede a don Andrea Borello

Barge, domenica pomeriggio alle 16 l’ingresso del nuovo parroco don Marco Testa

Don Marco Testa farà il suo ingresso come parroco di Barge, sia del capoluogo che delle frazioni Assarti, Mondarello e Crocera, domenica 19 ottobre alle ore16, succedendo a don Andrea Borello che lascia per sopraggiunti limiti di età.

Don Marco, di famiglia verzuolese, è nato a Saluzzo il 5 novembre 1960 (è prossimo quindi a compiere 65 anni) ed è stato ordinato sacerdote il 31 agosto 1985 da mons. Antonio Fustella.

Laureato in Scienze sociali alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, è stato vicecurato nella parrocchia di Maria Ausiliatrice di Saluzzo prima di andare missionario “fidei donum” negli anni ’90 in Brasile a Guarulhos, città nei pressi di San Paolo in piena espansione demografica. Qui è stato responsabile di una grande parrocchia di oltre un milione di abitanti per 15 anni.

Al suo rientro in Italia è stato nominato parroco a Verzuolo, prima delle due parrocchie del capoluogo (Santa Maria e Santi Filippo e Giacomo) e successivamente anche delle frazioni, Villanovetta (Sant’Andrea) e Falicetto (San Bartolomeo).

In seguito, è stato designato Vicario generale della diocesi di Saluzzo e, per breve tempo, è stato anche parroco a Sant’Agostino di Saluzzo occupandosi contemporaneamente della Pastorale sociale e del lavoro.     

Al suo fianco, nella cura delle varie parrocchie bargesi, vi saranno alcuni stretti collaboratori, come don Giuseppe Bertinetto, il diacono Marco Tesio e suor Claudia delle suore del Cottolengo.

“Non posso dire di essere alle prime armi né come prete né come parroco. Accolgo con gioia e umiltà questa nuova sfida in un territorio esteso e una con popolazione significativa, che confesso di conoscere poco. Auspico – commenta – una proficua sinergia, che già so esistere, con la vicina e parrocchia di Bagnolo in spirito di fraternità pastorale. Offro e chiedo a tutti collaborazione, così come ho appreso nella mia esperienza missionaria”.

Sarà il vescovo, mons. Cristiano Bodo, a presentarlo alla comunità nel corso di una cerimonia cui prenderanno parte le autorità civili della città, cui seguirà la messa da lui officiata.  

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium