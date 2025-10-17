Bracconiere sorpreso ad abbattere lepri di notte a Montà d'Alba

Brillante operazione del personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo che, dopo lunghi appostamenti nei territori dell’Ambito Territoriale di Caccia CN3, in data 16 ottobre nel comune di Montà d’Alba, ha sorpreso un bracconiere 70enne intento ad esercitare la caccia in ore notturne, senza l’autorizzazione e la documentazione prevista dalla normativa.

Al bracconiere, che aveva appena abbattuto una lepre, è stato immediatamente sequestrato il fucile e l’animale. A carico dello stesso sono state elevate sanzione amministrative per un totale di circa 4000 euro, cui farà seguito la sospensione del porto d’armi ad uso caccia.

Il Presidente Luca Robaldo e il Consigliere delegato alla Caccia Silvano Dovetta si congratulano con il personale per l’attività di vigilanza svolta, ricordando che il Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia provinciale vigila sul corretto svolgimento dell’attività venatoria, monitorando costantemente il territorio provinciale e ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza sull’uso delle armi ed al corretto abbattimento della fauna selvatica previste dalla normativa vigente.