A Bra il 10° meeting provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche

«La Cavalleria è simbolo di amicizia universale». È questo il motto dell’Anioc che dà appuntamento a Bra domenica 19 ottobre per il 10° meeting provinciale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e Decorati.

L’evento corrisponde anche al 3° incontro intercomunale di Bra e riveste grande importanza, dal momento che vedrà arrivare nella Città della Zizzola un oceano di Cavalieri provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria nonché alcune delegazioni francesi degli Insigniti della Legion d’Onore e dell’Ordre national du Mérite, scortati dai propri “porte-drapeaux”.

A dare il benvenuto ci saranno il commendatore Clemente Malvino a capo della Delegazione provinciale dell’Anioc e la delegazione braidese rappresentata dall’Ufficiale Stefano Milanesio e dal Commendatore Giacomo Pirra, che hanno curato l’organizzazione della giornata nei minimi particolari.

Il ritrovo è previsto alle ore 10 nel parcheggio di piazza XX Settembre. Alle ore 10.15 si procederà alla deposizione di un omaggio floreale presso il monumento dell’Anioc, situato in piazza XX Settembre, seguirà la riunione e la consegna dell’attestato di partecipazione alle associazioni militari, civili e alle autorità, presso la chiesa dei Battuti Bianchi.

L’evento proseguirà alle ore 11 con una foto ricordo sulla scalinata del Municipio ed un corteo che sfilerà nelle vie del centro, preceduto dalla banda musicale G. Verdi di Bra, fino al Monumento dei Caduti di piazza Roma, dove verrà deposta una corona di alloro da parte dell’Anioc ed una corona di fiori da parte degli Insigniti Francesi dell’Ordre national du Mérite, in memoria dei Caduti per la Patria, sotto le note dell’inno di Mameli e della Marsigliese.

Quindi, tutti a tavola presso il ristorante Victor di Narzole per il pranzo d’onore, che vedrà la consegna di un attestato di stima e gratitudine agli ospiti francesi, ai Delegati Anioc ed ai vari sponsor tra cui il Comune di Bra, la ditta Tesi, la ditta Omler 2000, la Cassa di Risparmio di Cherasco.

Infine, ai nuovi iscritti saranno conferiti i diplomi e le tessere dell’Anioc, meglio conosciuta come Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, composta da cittadini che hanno testimoniato il senso di appartenenza all’Italia, attraverso l’impegno profuso nel lavoro e nella vita quotidiana per la costruzione di una società migliore.

Spiega il commendatore Clemente Malvino, delegato provinciale dell’Anioc: «L’incontro rappresenta un momento particolarmente importante per portare all’attenzione della cittadinanza i valori dell’Anioc, che accomuna e riunisce in una sola grande famiglia i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cavalieri del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cavalieri di Malta, i Cavalieri del Santo Sepolcro… coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico sociale, civile, militare, religioso e che per il loro impegno hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio».

Aggiungendo: «La primaria missione dell’Anioc è quella di catalizzare e di aggregare le migliori risorse umane, cioè persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività. Nel motto e nello spirito costitutivo dell’Anioc non si è voluto limitare questo evento ad un semplice momento di incontro, ma andare oltre, essere espressione sociale, avviando un’iniziativa a favore delle fasce più deboli e bisognose. Pertanto, anche quest’anno l’Anioc non mancherà di elargire un contributo di solidarietà ad un ente bisognoso».

Per informazioni e prenotazioni: Commendatore Clemente Malvino (email malvi.aniocprovcn@gmail.com - telefono 335/213649); Ufficiale Stefano Milanesio (email davitec74@gmail.com - telefono 339/3588922 oppure 0172/415436). Che state aspettando?