A Genova un incontro dedicato a Libereso Guglielmi con Frate Ezio, Malva Moncalvo e Claudio Porchia

Prosegue a Genova il programma di eventi dedicati al centenario della nascita di Libereso Guglielmi, il celebre giardiniere di Calvino, naturalista e divulgatore che ha lasciato un segno profondo nel rapporto tra uomo e natura.

Giovedì 6 novembre, alle ore 17.00, l’Antico Loggiato della Farmacia Sant’Anna in piazza S. Anna, 8 ospiterà un nuovo appuntamento speciale con Claudio Porchia, amico e biografo di Libereso, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi, curiosità e riflessioni sull’eredità culturale del “giardiniere filosofo”, dialogando con Frate Ezio Battaglia e Malva Moncalvo

Frate Ezio ingegnere chimico e teologo, è il frate erborista dell'Antica Farmacia Sant'Anna che gestisce da oltre 25 anni approfondendo quotidianamente le sue conoscenze sulle piante officinali e coltivando la sua passione per le antiche ricette curative monastiche e popolari.

Malva Moncalvo farmacista, formatrice e founder del brand MALVA1979, con un percorso ventennale nel settore cosmetico. Nell'azienda di famiglia Helan si è occupata di ricerca, sviluppo e marketing. Successivamente ha deciso di assecondare la sua passione per il mondo dei profumi e delle fragranze conseguendo il Master in Chimica delle molecole odorose dell’Università di Firenze e frequentando la Scuola alta profumeria a Versailles. Oggi si occupa di formazione sia universitaria - tenendo seminari per gli studenti - sia per colleghi farmacisti e personale sanitario.

Durante l’incontro saranno presentati i libri di Libereso editi da Semi Rurali, “Il diario di un giardiniere anarchico”, “L’erbario di Libereso” e “Ricette per ogni stagione”, che raccolgono pensieri, racconti e insegnamenti di una vita dedicata alle piante, alla biodiversità e all’armonia con l’ambiente. Un’occasione per riscoprire la modernità del suo messaggio e la sua visione profetica su temi oggi più attuali che mai.

L’iniziativa rientra nel calendario delle manifestazioni per il Centenario della nascita di Libereso Guglielmi, promosse in diverse città italiane per valorizzare la sua eredità culturale e il suo profondo legame con la Liguria.

Un incontro aperto a tutti coloro che amano la natura, la bellezza e la semplicità del pensiero di Libereso. La partecipazione all'evento è gratuita previa prenotazione nella pagina dedicata, con il rispettivo form di prenotazione, che sarà disponibile dal 27 ottobre sul sito https://www.erboristeriadeifrati.it/



