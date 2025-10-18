 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 ottobre 2025, 15:48

Auto esce di strada e si ribalta sulla SP165

Incidente all'uscita di Fossano in direzione Marene: giovane estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale

Auto esce di strada e si ribalta sulla SP165

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, verso le ore 13 sulla strada provinciale 165, all'uscita di Fossano in direzione Marene. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile condotta da una giovane donna è uscita di strada ribaltandosi.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due équipe del 118 per prestare soccorso alla conducente. I Vigili del Fuoco hanno estratto la ragazza dall'abitacolo e l'hanno affidata al personale sanitario, che l'ha trasportata in ospedale in ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Presenti anche i Carabinieri di Fossano per i rilievi del caso e la gestione della viabilità nella zona interessata dall'incidente.

I militari dell'Arma stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium