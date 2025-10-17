 / Eventi

Quinta edizione della festa per bambini tra 6 e 11 anni sotto l’ala comunale: spettacolo del Mago Trinchetto, truccabimbi, animazione e rinfresco. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp e offerta minima di 7 euro per l’organizzazione

Magia, divertimento e solidarietà: torna l’Halloween Party della Croce Rossa a Melle

La magia di Halloween torna a colorare la serata di Melle con l’atteso “Halloween Party” dedicato ai più piccoli. L’iniziativa, organizzata dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana, è giunta quest’anno alla sua quinta edizione e si svolgerà venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 20 nell’ala comunale del paese. La festa è aperta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che potranno immergersi in un’atmosfera spettrale e ricca di sorprese tra zucche, pipistrelli e decorazioni a tema.

Il programma prevede uno spettacolo di magia a cura del Mago Trinchetto, oltre a intrattenimento, truccabimbi e rinfresco per i partecipanti. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 338 5026868, mentre per sostenere le spese dell’evento è richiesta un’offerta minima di 7 euro a ogni bambino. Un’occasione imperdibile per vivere insieme una serata all’insegna del divertimento, della fantasia e della solidarietà, grazie all’impegno dei volontari della Croce Rossa di Melle.

