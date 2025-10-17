 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 17 ottobre 2025

Gli allievi del Vallauri insegnano inglese all'UniTre di Fossano

L'iniziativa si protrarrà per sei mesi

Lo scorso giovedì 16 ottobre ha preso il via una bella iniziativa dell'Istituto “G. Vallauri” di Fossano, che si protrarrà per sei mesi, nel corso dell' anno scolastico in corso. 

Gli allievi dell'istituto che hanno conseguito le certificazioni di inglese si recheranno ogni giovedì presso l'UniTre fossanese, l'università della terza età, per tenere un corso di inglese base. 

Si tratta di un nuovo progetto avviato quest'anno, seguito dal Dipartimento di Lingue del Vallauri, che ha svariati punti di forza: permette ai ragazzi di esercitare il proprio inglese in modo concreto, consente di rafforzarlo agli utenti di UniTre e permette un incontro e confronto tra generazioni distanti che non è frequente oggi se non nell'ambito famigliare.

Il primo incontro ha riscosso un ottimo successo e i ragazzi sono entusiasti nel proseguire nel loro nuovo ruolo di docenti.

cs

