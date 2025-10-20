 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 20 ottobre 2025, 09:24

A novembre si inaugura il 22° anno accademico dell'Università della Terza Età di Carrù

Il corso prevede un incontro ogni settimana il martedì dalle 15 alle 17 con un  programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura

Martedì 4 novembre inizia un nuovo anno accademico dell’Università Popolare della Terza Età promossa dal Comune di Carrù e dall'Associazione culturale Arci Bra Uni-tre. 

Il corso prevede un incontro ogni settimana il martedì dalle 15 alle 17 con un  programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. 

Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini.

L’Università Popolare è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

cs

