FAI Cuneo: l’associazione che sostiene il trasporto

Si è svolta sabato 18 ottobre, presso La Porta delle Langhe – Business Hotel di Cherasco, l’assemblea pubblica della FAI Cuneo (Federazione Autotrasportatori Italiani), dal titolo “FAI, l’associazione che sostiene il trasporto”.

Un appuntamento che ha riunito imprenditori, operatori del settore, rappresentanti istituzionali e dirigenti delle FAI territoriali per affrontare insieme i principali temi che interessano oggi il mondo dell’autotrasporto e della logistica.

La giornata si è aperta alle ore 14 con l’assemblea privata riservata ai soci. A seguire, dalle ore 15, si è tenuta l’assemblea pubblica, introdotta dalla presidente Norma Re, che ha dato il via ai lavori con un saluto caloroso ai presenti e un ringraziamento a tutti gli associati per la loro partecipazione alla vita dell’associazione.

Nel suo intervento iniziale, Norma Re ha ricordato l’importanza del ruolo dell’autotrasporto per l’economia nazionale e per il tessuto produttivo locale “l’autotrasporto e la logistica rappresentano la spina dorsale del Paese. Senza il nostro lavoro, nessuna filiera potrebbe funzionare. Ogni giorno garantiamo la continuità dei servizi, il movimento delle merci e il sostegno alle imprese. È un settore che richiede sacrificio, competenza e grande senso di responsabilità, e noi vogliamo continuare a difenderlo e valorizzarlo”.

Dopo la presidente, ha preso la parola Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che ha portato il suo saluto istituzionale e ha ribadito la vicinanza del sistema camerale alle imprese dell’autotrasporto.

“Il trasporto e la logistica sono elementi centrali della competitività delle nostre aziende – ha sottolineato Crosetto – In provincia di Cuneo, il settore è composto da tante realtà serie e solide, che ogni giorno affrontano con determinazione le difficoltà legate ai costi, alle infrastrutture e alla burocrazia. Il dialogo tra associazioni, enti locali e istituzioni è essenziale per costruire insieme un futuro più sostenibile e innovativo”.

Ha fatto seguito il videomessaggio di Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, che, impossibilitato a essere presente, ha voluto comunque inviare un messaggio di vicinanza agli associati FAI.

Robaldo ha ringraziato la federazione per l’impegno costante sul territorio e per la collaborazione con le istituzioni provinciali, sottolineando l’importanza di un lavoro comune per migliorare la viabilità e la sicurezza sulle strade.

Presente anche la segretaria FAI Carlotta Caponi che ha illustrato l'attività svolta a livello nazionale.

Particolarmente apprezzati gli interventi tecnici che hanno animato il cuore dell’assemblea.

Enzo Pompilio, presidente FAI Torino, ha aperto la sessione con un approfondimento dedicato ai problemi della viabilità, tema sempre più sentito dagli autotrasportatori.

Pompilio ha illustrato con esempi concreti le difficoltà legate alla manutenzione delle infrastrutture, ai cantieri infiniti e alla mancanza di collegamenti rapidi tra le principali direttrici del Nord-Ovest. Ha ricordato come la viabilità della provincia di Cuneo rappresenti un nodo cruciale per l’intero sistema economico piemontese e ha invitato le istituzioni a una maggiore concretezza nei tempi e nelle scelte.

Il secondo intervento, affidato a Davide Falteri, presidente FAI Liguria e Federlogistica, ha trattato il tema della sostenibilità e dell’innovazione nella logistica, argomento sempre più centrale nelle politiche europee e nazionali. Falteri ha spiegato come il settore stia vivendo un periodo di profonda trasformazione, dove la digitalizzazione e le nuove tecnologie devono essere considerate non come un ostacolo, ma come un’opportunità per migliorare efficienza e competitività. “Dobbiamo guardare avanti – ha detto – e pensare a una logistica più intelligente, capace di ridurre i tempi, ottimizzare i costi e limitare l’impatto ambientale. Le imprese italiane hanno le competenze per affrontare questa sfida, ma serve un quadro normativo chiaro e strumenti concreti di supporto”.

A chiudere la serie di interventi tecnici è stato Giuseppe Ballini di FAI Brescia, che ha affrontato il tema del Codice della strada e dei cronotachigrafi, evidenziando i continui aggiornamenti normativi e le difficoltà che le aziende devono affrontare per restare in regola. Ballini ha sottolineato la necessità di semplificare le procedure e di intensificare la formazione, sia per gli imprenditori sia per gli autisti, in modo da garantire sicurezza, legalità e qualità del servizio.

Le tematiche emerse hanno confermato come il settore dell’autotrasporto sia oggi al centro di una fase complessa, segnata da sfide economiche, normative e ambientali, ma anche da una forte voglia di innovare e di fare rete.

In chiusura, la presidente Norma Re ha ringraziato i relatori, i partecipanti e i rappresentanti istituzionali presenti.

“Questa assemblea – ha detto Norma Re– è la dimostrazione che, quando ci si incontra e si parla con chiarezza, si possono trovare nuove idee e nuove energie per affrontare il futuro. La FAI Cuneo continuerà a essere al fianco delle imprese, difendendo i loro diritti e promuovendo il valore di un mestiere che, troppo spesso, viene dato per scontato ma che è fondamentale per la vita di tutti”.