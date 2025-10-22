Una "family room" per la Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo

Una stanza in cui i genitori di un neonato ricoverato possono stare continuativamente con il proprio bambino. È la family room allestita all’interno della Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

“Grazie all'associazione ‘Voglia di Crescere’ e ai suoi generosi donatori – ha spiegato Andrea Sannia, primario della Tin -, viene così tutelato l’aspetto relazione nella diade genitori-bambino e riconosciuto il ruolo centrale della famiglia nel processo di cura, fondamentale per il benessere del neonato. Con questa iniziativa si compie un ulteriore passo avanti nel processo di umanizzazione delle cure neonatali”.

“La family room rappresenta solo uno dei tanti progetti portati a termine da ‘Voglia di Crescere’ – racconta Daniela Ferrero, presidente dell’associazione che lavora a sostento del reparto dei piccoli nati prematuri e delle loro famiglie -. Ora stiamo lavorando un nuovo progetto che verrà ufficialmente presentato nel corso della Giornata del prematuro che si celebra il 17 novembre. Un ringraziamento particolare a tutte le persone che ci hanno sostenuto e che ci sostengono quotidianamente”.

“Grazie ai donatori e all’associazione – ha detto il Commissario dell’Azienda Ospedaliera, Livio Tranchida – che ci hanno permesso di offrire un aiuto in più alle famiglie dei nostri piccoli guerrieri in una fase delicata della loro battaglia per la vita”.