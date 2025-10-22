PAC, Coldiretti Cuneo: "Anticipi 2025 in arrivo, pagamenti più rapidi per le imprese agricole"

Sono in arrivo i pagamenti degli anticipi PAC 2025, erogati con tempi più rapidi rispetto agli anni scorsi. È il frutto dell’accordo tra Agea e Arpea, firmato a Roma nei giorni scorsi, che consente alle imprese agricole di ricevere i pagamenti con maggiore rapidità. Si tratta di un accordo-quadro di collaborazione tra Agea e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, volto alla razionalizzazione delle procedure.

“Sicuramente un passo in avanti. Auspichiamo, infatti, che, a seguito di tale accordo, le nostre imprese possano essere agevolate con domande più semplici, procedure più snelle e pagamenti più veloci, risparmiando risorse. È prevista, inoltre, una revisione complessiva dei processi di controllo, con la riduzione delle tempistiche, al fine di garantire una maggiore efficienza nella gestione aziendale”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

Sono 4.000 le aziende agricole della Granda che, a breve, riceveranno i pagamenti degli anticipi relativi ai pagamenti diretti, per un ammontare complessivo di 9 milioni di euro, cui faranno seguito, nelle prossime settimane, ulteriori provvedimenti di liquidazione.

“L’accordo Agea-Arpea – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo – dovrà rappresentare un vero cambio di passo nel sistema di gestione della PAC nella Provincia di Cuneo e in tutto il Piemonte, ponendo l’imprenditore agricolo al centro, con l’obiettivo di snellire e sburocratizzare le procedure. Si tratta di un punto di partenza rispetto al quale manterremo alta l’attenzione”.