Attualità | 22 ottobre 2025, 09:07

Ad Alba la mostra mercato “Incontriamoci in Fiera” di Confagricoltura

Sabato 1 e domenica 2 novembre, in piazza Garibaldi, presenti le aziende del consorzio Cascine Piemontesi

Una precedente edizione dell’evento “Incontriamoci in Fiera” di Confagricoltura ad Alba

Confagricoltura Cuneo e il consorzio Cascine Piemontesi protagonisti alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Sabato 1, dalle 16.30 alle 19,30, e domenica 2 novembre, dalle 9,30 alle 19,30, numerosi associati esporranno i loro prodotti in piazza Garibaldi, promuovendo tante eccellenze provinciali e regionali. Nel cuore della città verrà allestita, infatti, la mostra-mercato “Incontriamoci in Fiera”: per due giornate il pubblico potrà passeggiare tra gli stand di aziende agricole che presenteranno i loro prodotti enogastronomici, accompagnando i visitatori in un viaggio alla scoperta dei sapori e delle Denominazioni di Origine del territorio. Nocciole IGP e derivati, vini, verdura, frutta, formaggi, riso, salumi, miele e lumache sono solo alcuni dei prodotti che saranno messi in vetrina. Per informazioni: ufficio di Confagricoltura Cuneo (sede di Alba) – 0173 281929 int. 6 – eventi@confagricuneo.it

“La Fiera internazionale del Tartufo Bianco di Alba rappresenta un appuntamento di riferimento per la promozione delle produzioni agricole del nostro territorio: si tratta di un’importante opportunità che consente alle imprese di presentare le proprie eccellenze a un pubblico vasto e qualificato, valorizzando al contempo il lavoro e la passione che contraddistinguono il comparto agricolo cuneese – spiega Alessandro Bottallo, segretario della zona di Alba per Confagricoltura Cuneo –. Con il nostro evento vogliamo, da un lato, proporre un’occasione di incontro tra produttori e grande pubblico e, dall’altro, promuovere e favorire successive visite dirette presso le aziende del territorio”.

comunicato stampa

