Il magistrato Mario Amato è il nuovo presidente del tribunale di Cuneo

È Mario Amato a raccogliere il testimone da presidente del tribunale di Cuneo dall’uscente Paolo Demarchi Albengo, che nel maggio scorso ha preso possesso alla corte d’appello di Trento.

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, giovedì 18 settembre, in occasione della seduta che da programma era stata chiamata a esprimersi sugli incarichi direttivi, aveca indicato il nome di Amato come candidato alla presidenza della tribunale cuneese. Oggi, mercoledì 22 ottobre, l'ok del plenum.

Classe 1959 e originario di Catania, Mario Amato, presidente vicario e presidente di sezione penale in Corte d’Appello a Torino prenderà servizio nei prossimi mesi. Seguirà la pubblicazone del bollettino in Gazzetta Ufficiale.

A concorrere assieme al magistrato siciliano, c’era il togato Silvia Casarino, di Genova e già giudice di primo grado a Cuneo, oggi consigliera della Corte d’Appello nella sezione lavoro; Marco Ciccarelli, lodigiano di Codogno, classe 1967, presidente della sezione civile e il magistrato cuneese Sandro Cavallo, classe 1963, per lungo tempo in servizio come giudice a Cuneo e oggi distaccato presso la commissione esami a Roma.