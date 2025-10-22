Saluzzo illumina le scuole con i led: via le vecchie lampade, arriva il risparmio energetico

Via le vecchie lampade a incandescenza, al neon e tutti i modelli ormai superati: nelle scuole primarie “Dalla Chiesa” e “Costa” di Saluzzo è in arrivo una nuova illuminazione più moderna, efficiente e sostenibile.

La Giunta comunale del sindaco Franco Demaria, su proposta della vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Francesca Neberti, ha approvato il progetto che prevede la sostituzione di centinaia di luci “energivore” con sistemi a led di ultima generazione, più potenti, duraturi e in grado di ridurre in modo significativo i consumi e le spese energetiche. Il progetto è stato elaborato e seguito dall’Ufficio tecnico comunale, che ha curato ogni fase della pianificazione e della candidatura ai bandi del “Gse – Gestore dei Servizi Energetici”, dedicati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 127 mila euro: 59 mila per il plesso “Costa” e 68 mila per il “Dalla Chiesa”. Se, come previsto, l’iter di finanziamento sarà completato con successo, il Comune otterrà il rimborso dell’intera somma, rendendo così l’intervento a costo zero per le casse saluzzesi. I cantieri, che prenderanno il via con ogni probabilità durante le vacanze di Natale, rientrano nel più ampio programma di riqualificazione energetica promosso dall’Amministrazione comunale, volto alla sostituzione degli impianti di illuminazione datati con tecnologie a basso consumo e all’incremento dell’uso di energie rinnovabili.

Come già accaduto per l’illuminazione pubblica stradale, il risparmio generato permetterà di ammortizzare i costi in pochi anni e di garantire un beneficio economico e ambientale duraturo.

“Siamo molto soddisfatti di poter portare avanti anche questo tassello del percorso di efficientamento energetico – commenta la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Francesca Neberti –. È un intervento che unisce sostenibilità ambientale, risparmio economico e attenzione concreta agli edifici scolastici, dove formiamo i cittadini di domani. Desidero ringraziare l’Ufficio tecnico comunale per il lavoro puntuale e qualificato che ha consentito di portare avanti questo progetto in modo efficace e con risorse mirate.”