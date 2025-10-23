Il nuovo ciclone oggi sferza anche le valli cuneesi con piogge, vento forte e neve in quota

Tempo instabile oggi nelle valli Cuneesi. Dalle piogge mattutine alle raffiche di vento forte in quota fino ad estendersi su tutto il territorio provinciale nel pomeriggio e proseguire con intensità ancora fino a domani, venerdì 23 ottobre.

Il maltempo che si è abbattuto sull'Italia nelle ultime ore è stato portato da un nuovo ciclone con piogge abbondanti e venti di burrasca. A causa della nuova perturbazione che ieri ha colpito con nubifragi Toscana e Liguria sono stata chiuse le scuole. Oggi tocca al Nord Ovest.

Le previsioni diffuse dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte annunciavano piogge moderate al mattino o localmente forti in montagna con quota neve in calo fino a 1600-1700 m a metà giornata, con un possibile temporale in sconfinamento dalla Liguria in area appenninica. La situazione dovrebbe evolvere attenuandosi nel pomeriggio fino all'esaurimento in serata.

In pianura sono previsti per la giornata fenomeni piovosi deboli e vento moderato. Sale di intensità con possibili forti raffiche nelle valli Bormida,Tanaro, Stura, dove alle 12 hanno raggiunto i 95 km/h sul colle della Lombarda, Maira, Varaita e Po. Anche le precipitazioni piovose si intensificheranno nelle valli Stura, Maira e Varaita, mentre in valle Po sono attese deboli nevicate dai 1600 ai 2700 m di altitudine.