Castagne contro la poliomielite: Rotary Club in campo per l'eradicazione

Una scatola di castagne per contribuire all'eradicazione della poliomielite. Sabato 25 ottobre il Rotary Club di Alba scende in campo in occasione della Giornata Mondiale della Polio, celebrata il 24 ottobre, con un'iniziativa solidale che unisce tradizione e impegno sociale.
La vendita benefica si svolgerà in due momenti della giornata: al mattino, dalle 9 alle 12, al mercato di Alba in via Vittorio Emanuele II (angolo piazza Michele Ferrero), e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, presso il Mercatò Big Store di corso Canale 99.
Ogni scatola di castagne sarà in vendita al costo di 5 euro e il ricavato andrà interamente a sostegno della campagna mondiale per l'eliminazione definitiva della polio.
La Giornata Mondiale della Polio rappresenta un momento cruciale in cui Rotariani, sostenitori della salute pubblica e cittadini si uniscono per riconoscere i progressi compiuti e rilanciare l'impegno verso un obiettivo ambizioso: un mondo finalmente libero dalla poliomielite.
Un gesto semplice, concreto e dal grande valore simbolico, che invita tutti a fare la propria parte per la salute globale.