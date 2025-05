Gli occhi dei bambini per il Barolo 2021: colori, emozioni e creatività in mostra alla Cantina Comunale di La Morra

Venerdì 6 giugno, alle ore 10.30, la Cantina Comunale di La Morra ospiterà gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per la presentazione del progetto: “Gli occhi dei bambini per il Barolo 2021… emozioni e colori in un’etichetta”.

Un’etichetta vista con gli occhi dei più piccoli, un Barolo raccontato attraverso linee, colori ed emozioni. È questa la suggestiva proposta del progetto didattico “Gli occhi dei bambini per il Barolo 2021”, che anche quest’anno prenderà vita grazie alla collaborazione tra la Scuola Primaria di La Morra e la Cantina Comunale, coinvolgendo i giovani studenti in un’esperienza di espressione creativa e valorizzazione del territorio.

Un progetto di comunità che unisce scuola e cultura del vino

Guidati dall’insegnante Cristina Bordin, i bambini delle classi quinte si sono calati nei panni di piccoli designer, realizzando una propria etichetta ispirata al Barolo 2021, vino simbolo delle Langhe. Con tratti liberi e sensibilità autentica, hanno interpretato un mondo complesso e profondo come quello del vino attraverso il linguaggio universale dell’arte.

La mostra a cielo aperto: le etichette diventano opere

Grazie all’impegno del presidente della Cantina Comunale di La Morra, Matteo Ellena, ogni etichetta verrà riprodotta su supporto laminato ed esposta davanti alla Cantina, trasformando lo spazio urbano in una galleria a cielo aperto. La mostra sarà gratuita e visibile al pubblico, un’occasione per residenti e visitatori di apprezzare lo sguardo puro e originale con cui i bambini osservano e raccontano il proprio territorio.

Un’iniziativa che educa alla bellezza e al senso di appartenenza

“Gli occhi dei bambini per il Barolo” è più di un laboratorio creativo: è un gesto di comunità che unisce generazioni, tradizione e futuro, promuovendo nei più piccoli la conoscenza del proprio patrimonio culturale attraverso l’arte, la manualità e il racconto. Un piccolo evento dal grande valore educativo e simbolico.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 6 giugno alle ore 10.30 presso la Cantina Comunale di La Morra. La cittadinanza è invitata a partecipare.