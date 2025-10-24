Gita istituzionale per gli allievi dell’ “Operatore Edile” del Formedil Cuneo a Montecitorio

Mercoledì 22 ottobre, in occasione dell’edizione 2025 degli “Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, promossi dall’On. Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, gli allievi del Formedil Cuneo hanno avuto l’onore di partecipare agli incontri dedicati a formazione e innovazione, tenutisi presso la prestigiosa sede di Montecitorio.

La giornata è iniziata con un’emozionante visita guidata alle sale del Palazzo: dal suggestivo Corridoio dei Busti, dove spicca anche quello dell’illustre compaesano Giovanni Giolitti, alla significativa Sala delle Donne, fino alla Camera dei Deputati, arricchita dal celebre pannello bronzeo dello scultore Davide Calandra, realizzato nella nostra provincia. Il percorso si è concluso nella storica Sala della Lupa, luogo simbolo della democrazia italiana, dove venne proclamato l’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

I lavori della giornata hanno messo al centro il futuro delle nuove generazioni, con interventi focalizzati su scuola-lavoro, prevenzione degli infortuni negli ambienti scolastici e nuove tecnologie applicate alla sicurezza.

Tra i momenti più significativi:

l’intervento della Dott.ssa Nunzia Catalfo , componente del C.d.A. INAIL, che ha presentato un’analisi approfondita sui dati degli infortuni che coinvolgono studenti in stage e tirocini;

, componente del C.d.A. INAIL, che ha presentato un’analisi approfondita sui dati degli infortuni che coinvolgono studenti in stage e tirocini; la toccante testimonianza dei genitori di Lorenzo Parelli, il giovane tragicamente scomparso durante un tirocinio, da cui è nato il progetto “Carta di Lorenzo”, un manifesto che richiama alla responsabilità condivisa e alla centralità della sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Importanti contributi anche da parte di Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, e di Raffaella Briani, rappresentante dell’Associazione Nazionale Presidi e membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che hanno illustrato iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione dei rischi sin dai primi anni scolastici.

Marco Ferro, fondatore di Mindfulsafety, ha parlato del ruolo delle neuroscienze nella formazione alla sicurezza, sottolineando quanto sia fondamentale trasmettere che la sicurezza non è imparare un elenco di norme, ma la consapevolezza del prendersi cura di sé stessi e degli altri attraverso la previsione e la prevenzione dei rischi.

Ha concluso la giornata l’intervento di Massimiliano Sonno, responsabile dell’Ufficio Tecnico di Formedil Italia, che ha portato la preziosa testimonianza dell’impegno quotidiano del sistema Formedil nel promuovere la cultura della sicurezza alle imprese e formare con responsabilità le nuove generazioni del settore edile.

Un sentito ringraziamento all’On. Chiara Gribaudo per questa straordinaria opportunità, Stefano Macale, direttore Formedil Italia, alla Presidente Elena Lovera Formedil Cuneo e Formedil Italia e al Vicepresidente Nicola Gagino Formedil Cuneo per aver reso possibile un’esperienza così formativa e ricca di significato.