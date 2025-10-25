Se ne è andata Maffi, per 16 anni presenza amatissima nel centro storico di Cuneo

Non riesce ad andare al lavoro Liliana Viglietti, perché quel negozio di tendaggi e stoffe di via Roma, senza Maffi "spiaggiata" sotto i portici, davanti all'ingresso, non sarà più lo stesso.

Splendido labrador, Mafalda, per tutti Maffi, se ne stava lì per ore, ad aspettare, paziente e discreta.

Se ne è andata due giorni fa. E' stata con Liliana per 16 anni, sempre al suo fianco, fedelissima compagna di vita. Ma, in fondo, è stata al fianco di tanti cuneesi e turisti, perché chiunque passasse in via Roma si fermava ad accarezzarla, a dirle qualche parola. I bambini la adoravano, tutti la adoravano.

Sono decine i messaggi inviati a Liliana. In tanti sanno quanto questa perdita sia dolorosa per lei. Liliana non riesce a non piangere mentre ne parla, mentre ne ricorda l'amore incondizionato, la presenza discreta ma salda, quegli occhi dolci e buoni.

Ed è bellissimo il post condiviso da Floriana Desogus sulla pagina Sei di Cuneo se..., ad accompagnare il ritratto di Maffi.

Con la morte di Maffi se ne va un pezzettino della "geografia" del centro storico, di cui lei faceva parte, mollemente sdraiata al centro del portico, a vegliare e attendere la sua Liliana. Insieme, sempre.