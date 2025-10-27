A Farigliano gruppi storici ricordano il marchese Manfredo II, la Marchesa Isabella Doria e la famiglia Occelli

Curiosità ed entusiasmo a Farigliano per la commemorazione dedicata al Marchese di Saluzzo Manfredo II, alla Marchesa Isabella Doria e alla nobile famiglia Occelli.

Domenica 26 ottobre il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha organizzato una cerimonia nel paese dei "gat ross", con il patrocinio all'evento il Consiglio Regionale del Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Farigliano e l'IRCS.

Dopo la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, officiata da don Marco Sciolla, i gruppi storici hanno sfilato fino al piazzale davanti alla biblioteca, dove il Gruppo storico Conte Occelli di Nichelino si è esibito in danze seicentesche.

Successivamente nella biblioteca si è tenuta una solenne cerimonia aperta dai saluti di Marco Giachello, vice sindaco di Farigliano, in rappresentanza del sindaco Ivano Airaldi, che ha ripercorso la storia di Isabella Doria, (1291-1353) seconda consorte del Marchese di Saluzzo Manfredo IV, che ricevette il titolo di marchesa di Farigliano, comune dove visse fino alla sua morte, avvenuta nel 1353.

La storia del Marchesato di Saluzzo e dei suoi sovrani è stata ripercorsa da Andrea Carnino, vice segretario amministrativo nazionale dell'Associazione Internazionale Regina Elena, mentre Marilena Sema, presidente del Gruppo Storico “Conte Occelli” di Nichelino, ha descritto la figura di Niccolò Manfredo Occelli, la cui famiglia era originaria di Farigliano, ma si trasferì a Torino nel Cinquecento.





Il Comitato dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Farigliano, a Beppino Occelli e a Alessandra Pellegrino titolare della Cremeria “La Fontana” di Farigliano.

La delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv è stata guidata dal vice segretario amministrativo nazionale, accompagnato dal Fiduciario di Chivasso Silvano Borca con la consorte e da soci.



La giornata è stata impreziosita dalla presenza dei seguenti gruppi storici: “Gruppo Storico di Clavesana”, ricostituito dopo vent’anni la settimana precedente in occasione della commemorazione del Marchese di Savona Bonifacio del Vasto organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv a Clavesana il 19 ottobre; “Conte Occelli” di Nichelino e “Antico Castello dei Parpaglia” di Candiolo.