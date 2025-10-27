Alba: aperto il nuovo parcheggio di via Liberazione grazie alla collaborazione con Banca d’Alba

Da oggi, lunedì 27 ottobre, è aperto al pubblico il nuovo parcheggio di via Liberazione, realizzato e messo a disposizione della città da Banca d’Alba su un terreno di sua proprietà. L’obiettivo dell’intervento è contribuire a una migliore gestione del traffico lungo la via, in particolare negli orari di ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria “Michele Coppino”.

Il nuovo parcheggio dispone di 16 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità. Gli stalli dalle 8 alle 19 sono a rotazione, con sosta massima di 30 minuti con disco orario. Non è consentita la sosta prolungata. L’area è dotata di illuminazione, telecamera di videosorveglianza collegata alla Centrale operativa della Polizia municipale e di due portabiciclette.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Viabilità Edoardo Fenocchio, presenti questa mattina all’apertura insieme al presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia, dichiarano: “Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta concreta al problema, ormai annoso, della viabilità in via Liberazione negli orari di ingresso e uscita dalla scuola. Ringraziamo Banca d’Alba per la disponibilità e per aver messo a disposizione della città quest’area, trasformandola in un parcheggio utile al servizio della scuola e delle soste brevi. Ci auguriamo che questa soluzione contribuisca a migliorare sensibilmente la viabilità e la vivibilità della zona, a beneficio di residenti, famiglie e studenti”.