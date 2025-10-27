Seggiovia Argentera, ora si attende CCM Finotello presenti il progetto esecutivo per l'impianto di risalita

Ancora presto per poter fare previsioni affidabili sulla riapertura e la rimessa in funzione della seggiovia di Argentera. Si lavora per raggiungere il traguardo già per l'imminente stagione invernale, ma ci sono ancora alcuni passaggi da superare.



Dopo l'approvazione in Giunta comunale, lo scorso 3 ottobre, del progetto esecutivo della stazione a monte resta ancora un altro tassello fondamentale per il completamento dell'opera. La ditta CCM Finotello srl di Pianezza (To), che si è aggiudicata i lavori, deve ancora presentare il progetto esecutivo per l'impianto di risalita. Solamente una volta approvato, in Giunta Comunale e trasmesso all'ente certificatore Ansfisa che dovrà validarlo, si potrà partire con l'esecuzione.



I tempi per questo nuovo passo non sono però facilmente quantificabili, coinvolgendo anche l'ente certificatore a cui verrà sottoposto il progetto e dovrà esaminarlo per le conformità del caso.

La delicatezza di questa parte pende anche sulla ditta, che si prenderà il tempo a disposizione per presentare il progetto più corretto e adeguato onde evitare rallentamenti.



Intanto, parallelamente, qualcosa si è mosso sulla stazione a monte dove sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche propedeutiche all'avvio dei lavori.

Ancora incerta, quindi, la riapertura degli impianti per cui erano previsti due tipi di interventi, inizialmente stimata per la stagione sciistica 2025-2026.



Chiusa dalla stagione del 2020, a seguito del dissesto e dell'impossibilità del Comune di finanziare l'opera, la strada per il suo finanziamento è stata lunga e travagliata. Il suo ripristino ha raggiunto un valore di quasi 2 milioni di euro e consentirà di restituire quella vocazione turistica propria della valle Stura anche in inverno generando un indotto sulle strutture ricettive locali.