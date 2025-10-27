Beinette, domenica di giochi insieme agli animatori

Giornata di giochi e allegria a Beinette ieri, domenica 26 ottobre, per i bambini che hanno partecipato alle attività organizzate dagli animatori della parrocchia di San Giacomo e Cristoforo di Beinette.



"È stata una di quelle giornate che scaldano il cuore - dicono gli animatori -. Abbiamo dato il via al nuovo anno catechistico con sorrisi, giochi, corse e tanto divertimento, circondati dall'entusiasmo dei bambini e dall’energia degli animatori. Le castagne fumanti, preparate con amore dai nostri super aiutanti, hanno reso tutto ancora più speciale, mentre la merenda condivisa, frutto della generosità delle mamme e della cura delle catechiste, ha unito tutti come una grande famiglia. Grazie a chi ha reso possibile questa giornata piena di luce… che sia solo l’inizio di un cammino ricco di gioia e condivisione!".