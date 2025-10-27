Bra, Concerto per un ricordo, in occasione della Commemorazione dei defunti

Un abbraccio in musica ai nostri cari che non ci sono più. In occasione della Commemorazione dei defunti, sabato 1° novembre, alle ore 10, presso la sala del commiato del Tempio Crematorio nel cimitero urbano di Bra (piazzale Boglione, 2/a), si terrà il “Concerto per un ricordo”.
L’iniziativa, promossa dalla Coincre (società per la cremazione in Bra), con il patrocinio del Comune, ha lo scopo di celebrare l’alto valore morale e civile di questa ricorrenza, offrendo un momento di sereno raccoglimento all’insegna della regale musica.
In programma brani di Marvin Hamlisch (The way we were), Kurt Weill (My ship e Youkali), Gabriel Fauré (Sicilienne), Heitor Villa-Lobos (Melodia sentimental), Andrew Lloyd Webber (Pie Jesu), Béla Bartók (Evening), Sergio Cammariere (Per ricordarmi di te), Sarah McLachlan (Nelle braccia di un Angelo), Sergio Cammariere (E mi troverai).
Esecuzione artistica a cura di Paola Roggero (soprano), Cécile Peyrot (violoncello) e Umberto Bo (pianoforte). Informazioni per l’evento al numero 0172/421627. E aggiungiamo: gratis.