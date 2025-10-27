Ricerche in corso in Valle Gesso: disperso un escursionista di 40 anni

Proseguono senza sosta, da ieri sera, le operazioni di ricerca di un escursionista disperso in Valle Gesso. L’allarme è scattato intorno alle 21 di domenica 26 ottobre, quando l’uomo, un 40enne, non ha fatto ritorno dopo un’escursione nella zona del Monte Valasco, in direzione del Monte Matto.

La sua automobile è stata rinvenuta nei pressi della località Sant’Anna di Valdieri, in zona Terme, punto di partenza dell’escursione. Da quel momento sono entrate in azione le squadre del Soccorso Alpino e Spelologico Piemontese, della Guardia di Finanza, oltre a squadre di Vigili del Fuoco che stanno battendo la zona a piedi e da pochi minuti è stato richiesto anche l'uso dell'Elisoccorso di Azienda Zero, che sta raggiungendo la zona per la perlustrazione dall'alto date le perfette condizioni meteorologiche odierne.

Al momento non si hanno ulteriori notizie sull’escursionista. Le operazioni di ricerca continuano.