Bra, nella notte dei Santi con le Sorelle Clarisse, l’alternativa di preghiera ad Halloween

Quest’anno niente corsa all’ultima maschera o costume. Le Sorelle Clarisse di Bra, al posto di Halloween, ci presentano un programma davvero alternativo. Un’esperienza diversa, un avvicinamento a Cristo nella notte che prima di ogni altra cosa è… “La notte dei Santi”.

L’appuntamento è venerdì 31 ottobre, presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3) con la recita del Rosario alle ore 20.30, l’Adorazione eucaristica guidata alle ore 21 e la Messa alle ore 22. Sabato 1° novembre è la festa di Ognissanti e la Messa sarà celebrata alle ore 8.30.

Si tratta di un’occasione per riappropriarsi delle tradizioni e di quei principi autentici di cui il mondo, sconvolto dalle guerre, ha urgente bisogno di riscoprire.