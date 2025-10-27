 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 06:46

Bra, nella notte dei Santi con le Sorelle Clarisse, l’alternativa di preghiera ad Halloween

Appuntamento nella chiesa del Monastero venerdì 31 ottobre. Il programma completo

Le Sorelle Clarisse di Bra

Quest’anno niente corsa all’ultima maschera o costume. Le Sorelle Clarisse di Bra, al posto di Halloween, ci presentano un programma davvero alternativo. Un’esperienza diversa, un avvicinamento a Cristo nella notte che prima di ogni altra cosa è… “La notte dei Santi”.

L’appuntamento è venerdì 31 ottobre, presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3) con la recita del Rosario alle ore 20.30, l’Adorazione eucaristica guidata alle ore 21 e la Messa alle ore 22. Sabato 1° novembre è la festa di Ognissanti e la Messa sarà celebrata alle ore 8.30.

Si tratta di un’occasione per riappropriarsi delle tradizioni e di quei principi autentici di cui il mondo, sconvolto dalle guerre, ha urgente bisogno di riscoprire.

Silvia Gullino

