Attualità | 27 ottobre 2025, 19:13

Calore e partecipazione alla festa in onore degli anziani all’RSA Giovanni XXIII di Genola

Il sindaco Flavio Gastaldi: “Uno dei momenti comunitari più belli dell’anno, insieme a tutti i volontari”

L’RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Genola Giovanni XIII ha riservato per i suoi anziani, lo scorso sabato 25 ottobre, un’atmosfera fatta di calore e affetto, in presenza di tanti ospiti e dei loro familiari.

Uno dei momenti più belli e carichi di significato di tutto l’anno”, ammette il sindaco Flavio Gastaldi.

Il mio grazie alla direttrice Viviana Ascheri per l’invito, al presidente della Coop Valdocco Paolo Petrucci, a tutto il personale di cucina, Oss (operatori socio- sanitari), infermieristico, ai volontari Avo (Associazione volontari ospedalieri) e all’infaticabile Gruppo Alpini Genola. Polenta, salsiccia e canti insieme: oggi è stata una vera giornata di festa", conclude sempre il primo cittadino.

Cristiano Sabre

