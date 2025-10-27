Il presidente Robaldo incontra il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

Il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha incontrato questa mattina nel palazzo provinciale il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, colonnello Andrea Alba.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto sulle attività che vedono collaborare l’ente provinciale e il Corpo, in particolare nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nei mesi scorsi per il monitoraggio delle opere finanziate con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

"Questo incontro – ha dichiarato il presidente Robaldo – conferma e rafforza la collaborazione già avviata tra la Provincia di Cuneo e la Guardia di Finanza, nel comune obiettivo di assicurare la massima trasparenza e correttezza nell’utilizzo dei fondi pubblici. Ringrazio il colonnello Alba e tutti i militari delle Fiamme Gialle per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della legalità, della sicurezza economica e delle istituzioni".



