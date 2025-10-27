Insediata la nuova commissione tecnica di Polizia locale della Regione Piemonte: tra i componenti Domenica Chionetti di Mondovì

Diventa operativa la Commissione tecnica di Polizia locale, recentemente nominata dalla Giunta regionale, un organismo consultivo fondamentale per l’attività della Regione in materia di sicurezza e di coordinamento delle Polizie locali.

Ha il compito di proporre studi e iniziative per l’aggiornamento professionale degli operatori, la standardizzazione di uniformi e attrezzature e il miglioramento complessivo dei servizi sul territorio. Il 23 ottobre si è riunita per la prima volta al Grattacielo della Regione Piemonte, presieduta dall’assessore regionale alla Polizia locale Enrico Bussalino.

Fanno parte della Commissione:

Enrico Bussalino, Assessore regionale alla Polizia locale (Presidente)

Roberto Mangiardi, Comandante Generale del Corpo di Polizia municipale della Città di Torino

Silvano Sillano, Comandante del Corpo di Polizia municipale della Città di Nizza Monferrato

Domenica Chionetti, Comandante del Corpo di Polizia municipale della Città di Mondovì

Ezio Giuliano Bassani, esperto in materia di Polizia locale

Andrea Cabassa, Comandante del Corpo di Polizia municipale della Città di Verbania

Piero Agostino Primucci, Vice Commissario del Corpo di Polizia municipale della Città di Venaria Reale

Massimo Stilo, rappresentante degli Enti locali (designato da ANCI)

Francesco Pugliese, rappresentante degli Enti locali (designato da UPI Piemonte)

Graziano Bergero, rappresentante degli Enti locali (designato da UNCEM)

Anna Paola Grossi, rappresentante sindacale (UIL FPL)

Livio Sera, rappresentante sindacale (FP CGIL Piemonte)

Pierluigi Schifano, rappresentante sindacale (CISL FP Piemonte)

La Commissione, che resterà in carica per la durata della legislatura, opererà in stretto raccordo con il Settore regionale “Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia locale e Sicurezza integrata”.

“Con la prima riunione della nuova Commissione tecnica di Polizia locale si apre una fase importante di confronto e collaborazione tra Regione, Comuni e rappresentanze sindacali – dichiara l’assessore alla Polizia locale, Enrico Bussalino -. La Polizia locale è un presidio fondamentale per la sicurezza e la coesione delle nostre comunità: da essa passa gran parte del rapporto quotidiano tra cittadini e istituzioni.

Il lavoro della Commissione sarà strategico per aggiornare strumenti, procedure e formazione, promuovendo una visione condivisa e moderna della sicurezza urbana, al servizio dei territori piemontesi.”







