La banda Giuseppe Verdi di Bra in trasferta a Torino

Trasferta a Torino per la banda “Giuseppe Verdi” di Bra che si esibirà al Teatro Juvarra (via Filippo Juvarra 13), nell’ambito della Stagione Concertistica Accademia Stefano Tempia 2025-26.

Appuntamento lunedì 27 ottobre alle ore 21 per applaudire l’orchestra di fiati “Giuseppe Verdi” della Città di Bra, Paolo Tedesco (violoncello) ed Enea Tonetti (direttore).

Un incontro fra mondi sonori lontani eppure comunicanti. “Armonie Inattese” è un concerto che abbatte le barriere tra generi e tradizioni, esplorando il potenziale espressivo del violoncello solista in dialogo inconsueto con un’orchestra di strumenti a fiato.

Il cuore della serata è dunque l’originalissimo Concerto per violoncello e orchestra di fiati di Friedrich Gulda, pianista e compositore austriaco celebre per il suo spirito libero, capace di spaziare dal repertorio classico al jazz più irriverente. Composto nel 1980, il brano è un vero manifesto dell’eclettismo musicale: articolato in cinque movimenti che alternano fanfare, passaggi blues, episodi lirici e ritmi swing, rappresenta una sfida tecnica ed espressiva per il solista e per l’ensemble, ma soprattutto un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

Oltre al Concerto di Gulda, il programma propone una selezione di brani celeberrimi riletti in versione per ensemble di fiati. Le suggestioni orientali del Scheherazade di Rimskij-Korsakov si intrecciano con l’energia trascinante del Danzón n. 2 di Arturo Márquez, omaggio vivace alla danza popolare messicana. Non mancano due capisaldi della musica americana del Novecento: un estratto dal West Side Story di Leonard Bernstein, straordinaria sintesi di pathos drammatico, vitalità ritmica e pluralità culturale, e la Rapsodia in blu di Gershwin, simbolo musicale della modernità metropolitana, dove jazz e musica colta si fondono in un brillante affresco. Pronti?