Lo storico Ginacarlo Comino ha ricostruito la storia del "Forte di Vico"

Sabato scorso Giancarlo Comino ha presentato la sua documentata ricerca “Il forte di Vico: una storia mai raccontata” dalle origini e sino alla distruzione della fortezza presente, fino alla seconda metà del 1.600, nella parte storica di Vicoforte.

La presentazione è stata introdotta dal sindaco Gasco che ha ricordato come l’esistenza del “forte” sia stato il motivo per cui, alla fine del 1862, il Consiglio Comunale di allora decise di modificare la precedente denominazione del paese che da “Vico” diventò “Vicoforte”.

La relazione di Comino è stata introdotta e coordinata da Paolo Roggero con gli interventi nel finale delle presidenti delle Associazioni che con il Comune hanno promosso l’iniziativa: Irene Regolo dell’Associazione “Vicoforte Arte e Storia” e Marzia Danna dell’Associazione “Nativitas”.