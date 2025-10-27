 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 27 ottobre 2025, 19:01

Addio al geometra Martino Mauro, ‘custode’ e responsabile della manutenzione tecnica del Santuario di Vicoforte

Il sindaco Gasco: "Una perdita grave ed improvvisa. Per lui gli anni sembravano non passare perché, con discrezione, continuava ad essere presente, attivo e propositivo"

Addio al geometra Martino Mauro, ‘custode’ e responsabile della manutenzione tecnica del Santuario di Vicoforte

Ore di lutto del Monregalese per la scomparsa improvvisa del geometra Martino Mauro, storico ‘custode’ e responsabile della manutenzione tecnica del Santuario di Vicoforte che si è spento all'età di 87 anni. 

Originario di Beinette, residente a Mondovì, era l’uomo che in assoluto conosceva più a fondo la storia e i segreti del Santuario, che aveva scoperto in ogni sua parte.

"Il geometra Martino - lo ricorda il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco -, così lo chiamavano tutti, era una persona molto conosciuta e apprezzata in tutto il paese ed in particolare da quelli che frequentavano il Santuario e Casa Regina. 

Conosceva tutti gli aspetti tecnici delle strutture, Palazzata compresa, e da anni era riferimento sicuro per qualsiasi esigenza e valutazione tecnica. Non era solo un valido professionista, ma una persona umanamente affidabile e tranquilla che trasmetteva serenità e fiducia. È  una perdita grave ed improvvisa. Per lui gli anni sembravano non passare perché, con discrezione, continuava ad essere presente, attivo e propositivo".

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium