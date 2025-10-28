Per il secondo anno consecutivo le aziende ospedaliere apriranno le loro porte agli studenti delle IV e delle V superiori della provincia all'interno del Progetto “Orientamento Scolastico e conoscenza delle Professioni Sanitarie”.

Questo progetto nasce in accordo e in sinergia tra gli ordini delle Professioni Sanitarie (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione TSRM-PSTRP, Ordine delle Professioni Infermieristiche e degli infermieri pediatrici di Cuneo e Ordine dei Fisioterapisti), i servizi per l’orientamento scolastico dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale e la Dirigenza delle Professioni Sanitarie delle aziende Asl Cn1, Asl Cn2 e Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

Ad attendere gli studenti ci saranno i rappresentanti di tutte le 22 professioni sanitarie pronti a rispondere a curiosità e domande sul lavoro e sul percorso universitario.

Di seguito gli appuntamenti:

8 novembre 2025 Ospedale Santa Croce Cuneo, Orario 9-13 e 14-16 (prenotazione al link ricevuto via mail dalla scuola dal 21/10 al 7/11)

8 novembre 2025 Ospedale Michele e Pietro Ferrero Verduno, orario 9-16

15 novembre 2025 Ospedale Regina Montis Regalis Mondovì, orario 9-13

29 novembre 2025 Ospedale Civile SS. Annunziata Savigliano, orario 9-13

