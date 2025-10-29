A Busca apre il nuovo Centro incontri per la terza età

Da inizio novembre a Busca sarà attivo un nuovo servizio dedicato alla terza età promosso dall’APSP Ospedale Civile di Busca e dall’Associazione Volontari dell’Annunziata Onlus presieduta da Ivana Audisio.

Dopo una sperimentazione nel mese di ottobre verrà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il Centro incontri che fa parte dell’omonimo progetto ideato dal Direttore Luca Gosso e dalla coordinatrice dei servizi socio assistenziali Gabriella Brino per promuovere i principi della "Carta dei diritti degli anziani" dell’Unione Europea.

Il salone nell’immobile della Casa della Salute è dotato di attrezzature audio video e verranno organizzate una serie di attività culturali, sportive e del tempo libero dedicate alla terza età. Molte sono le attività gratuite, per alcune sono previste delle quote di compartecipazione. Sarà quindi possibile vedere un film, partecipare ad un corso di cucina, approfondire le conoscenze informatiche, partecipare ai corsi di ginnastica per mantenersi in forma, partecipare a momenti musicali o divertirsi con i giochi di società. I referenti del progetto saranno Alessia Tallone e Andrea Tamalio.

Un'altra parte del progetto prevede attività per anziani non autosufficienti della RSA Ospedale Civile di Busca. In queste settimane sono state avviate attività di attività fisica adattata e una serie di attività con il progetto Amplifon che prevede molte attività di animazione.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Busca, Comune di Tarantasca, Comune di Rossana, Comune di Villar S Costanzo, Consorzio per i servizi socio assistenziali del cuneese, Parrocchia Maria Vergine Assunta di Busca, Associazione cuneese Case di riposo e domiciliarità. Le attività sono finanziate dalla FONDAZIONE CRC nell’ambito del bando Impegnati nei diritti, FONDAZIONE CRFOSSANO e dall’Ospedale Civile di Busca.

“Il progetto -spiega il presidente dell’Ospedale Civile Tommaso Alfieri- fa parte di una serie di iniziative avviate negli ultimi anni affinché la nostra realtà sia pienamente coinvolta e partecipe nella vita della comunità di Busca e dei comuni limitrofi”

Mercoledì 29 ottobre in mattinata è avvenuta una sobria cerimonia di inaugurazione dopo la benedizione del Vicario Don Roberto Bruna.