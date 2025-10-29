Quattro comuni delle Terre dei Savoia protagonisti al Gusto Festival di Moncalieri per la cena delle eccellenze

Dal 3 al 26 ottobre la città di Moncalieri ha ospitato la terza edizione del Gusto Festival, un percorso enogastronomico in quattro distinti finesettimana, pensato per scoprire e degustare proposte e unicità della cucina tradizionale: dalla trippa di Moncalieri allo Slow Good Fest, dal fritto misto alla piemontese al bollito, passando per l’imperdibile festa delle Pro Loco andata in scena sabato 25 e domenica 26. A margine dell’evento, poi, in seno al cosiddetto Gusto Festival OFF, lo scorso 27 ottobre sono stati organizzati i gemellaggi enogastronomici e la cena delle eccellenze culinarie locali, aventi quale punto di contatto l’associazione Le Terre dei Savoia. Quattro comuni associati (Bra, Cherasco, Moncalieri e Salmour) ciascuno con il proprio prodotto tipico (salsiccia di Bra, robiola di Cherasco, trippa e salsiccia di Moncalieri e grano rosso di Salmour) hanno deliziato un Palaexpo gremito in ogni ordine di posto, per una straordinaria e forse inattesa esperienza gustativa.

"Un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale di Moncalieri per il lavoro fatto, per la disponibilità mostrata e per la proattività in seno al nostro sodalizio - il commento del presidente e della direttrice delle Terre dei Savoia, Valerio Oderda ed Elena Cerutti-. I gemellaggi enogastronomici e la cena delle eccellenze con le unicità di Bra, Cherasco, Moncalieri e Salmour non rappresentano soltanto la celebrazione della maestria artigianale dei nostri territori, ma rendono altresì tangibile uno dei nostri scopi associativi, ovvero favorire la contaminazione culturale e il dialogo tra territori, sia attraverso buone pratiche gestionali, sia grazie a momenti di incontro e di degustazione come questi, che sanno andare al di là delle differenze comunali in termini demografici o geografici. Come dimostra il progetto europeo SavoiaExperience che ci vede coinvolti in prima linea insieme ad altri partner italiani e francesi, abbiamo tutti gli elementi necessari per costruire un’offerta turistica di area vasta che sia attrattiva e convincente a livello nazionale e internazionale, partendo proprio dalle incredibili peculiarità enogastronomiche che ci contraddistinguono".