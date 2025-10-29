 / Saluzzese

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Saluzzese | 29 ottobre 2025, 09:18

Commozione a Saluzzo per la morte improvvisa di Silvano Zillio

L'ex dirigente bancario del San Paolo è deceduto a causa di un infarto. Era molto impegnato nel volontariato sociale cittadino. Non ancora nota la data del funerale

Silvano Zillio

Silvano Zillio

Commozione a Saluzzo per la morte improvvisa, ieri sera (martedi 28 ottobre) di Silvano Zillio, bancario in pensione e molto conosciuto per il  volontariato in città. E' deceduto a causa di un infarto. 

All’interno dell’Istituto bancario San Paolo, aveva ricoperto ruoli di dirigenza importanti in diverse sedi italiane, tra le quali Napoli, costruendosi una  brillante carriera.

Originario di Dogliani, saluzzese  dall’età di 10 anni, a Saluzzo si era diplomato in Ragioneria al Denina.

La sua vita è stata caratterizzata dall’impegno nel volontariato, in modo particolare dopo la pensione. E’ stato anche nel CdA della Fondazione Bertoni, referente del Centro di ascolto della Caritas diocesana ed era presidente della Consulta per le persone in difficoltà (CPD di Saluzzo).

Socio attivo del Lions Saluzzo- Savigliano, molto partecipe in eventi cittadini, come ex ragioniere era anche stato segretario dell'Associazione Diplomati Ragionieri Istituto Denina. 

Silvano Zillio lascia la moglie Bruna Chiotti, con la quale aveva festeggiato 50 anni di matrimonio nel 2021 e con la quale ha condiviso molti impegni nel volontariato, i figli Monica e Alessandro con gli adorati nipoti. 

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium