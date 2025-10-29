Commozione a Saluzzo per la morte improvvisa di Silvano Zillio

Commozione a Saluzzo per la morte improvvisa, ieri sera (martedi 28 ottobre) di Silvano Zillio, bancario in pensione e molto conosciuto per il volontariato in città. E' deceduto a causa di un infarto.



All’interno dell’Istituto bancario San Paolo, aveva ricoperto ruoli di dirigenza importanti in diverse sedi italiane, tra le quali Napoli, costruendosi una brillante carriera.

Originario di Dogliani, saluzzese dall’età di 10 anni, a Saluzzo si era diplomato in Ragioneria al Denina.

La sua vita è stata caratterizzata dall’impegno nel volontariato, in modo particolare dopo la pensione. E’ stato anche nel CdA della Fondazione Bertoni, referente del Centro di ascolto della Caritas diocesana ed era presidente della Consulta per le persone in difficoltà (CPD di Saluzzo).

Socio attivo del Lions Saluzzo- Savigliano, molto partecipe in eventi cittadini, come ex ragioniere era anche stato segretario dell'Associazione Diplomati Ragionieri Istituto Denina.

Silvano Zillio lascia la moglie Bruna Chiotti, con la quale aveva festeggiato 50 anni di matrimonio nel 2021 e con la quale ha condiviso molti impegni nel volontariato, i figli Monica e Alessandro con gli adorati nipoti.

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.