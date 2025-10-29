 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 29 ottobre 2025, 08:32

A Boves la serata di sensibilizzazione "20 anni e non sentirli"

Si terrà venerdì 14 novembre  alle 20,45 all’auditorium Borelli

A Boves la serata di sensibilizzazione &quot;20 anni e non sentirli&quot;

Si terrà venerdì 14 novembre  alle 20,45 all’auditorium Borelli di Boves la serata di sensibilizzazione  “20 anni e non sentirli”.

Una serata durante la quale Fabrizi, detto Trix, festeggia i suoi primi 20 anni da trapiantato. Una serata per sensibilizzare le persone all’importanza della donazione degli organi.

Per l’occasione interverranno il dottor Vitale Domenico, direttore SC Anestesia Cardiotoracovascolare e terapie intensive, la dottoressa Lombardo Federica, anestesista rianimatore coordinatore ospedaliero delle donazioni e la dottoressa Moggia Elisabetta, nefrologa, già responsabile ambulatorio post renale Cuneo.

Saranno, inoltre, tante le testimonianze che si potranno ascoltare durante la coinvolgente serata moderata da Marco Campagna.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium