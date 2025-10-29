A Boves la serata di sensibilizzazione "20 anni e non sentirli"

Si terrà venerdì 14 novembre alle 20,45 all’auditorium Borelli di Boves la serata di sensibilizzazione “20 anni e non sentirli”.
Una serata durante la quale Fabrizi, detto Trix, festeggia i suoi primi 20 anni da trapiantato. Una serata per sensibilizzare le persone all’importanza della donazione degli organi.
Per l’occasione interverranno il dottor Vitale Domenico, direttore SC Anestesia Cardiotoracovascolare e terapie intensive, la dottoressa Lombardo Federica, anestesista rianimatore coordinatore ospedaliero delle donazioni e la dottoressa Moggia Elisabetta, nefrologa, già responsabile ambulatorio post renale Cuneo.
Saranno, inoltre, tante le testimonianze che si potranno ascoltare durante la coinvolgente serata moderata da Marco Campagna.