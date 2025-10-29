In CERCHIO a Villa Tornaforte: scrittorincittà svela il programma della 27ª edizione [VIDEO]

Nell’incantevole cornice di Villa Tornaforte Aragno oggi, mercoledì 29 ottobre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 27ª edizione di scrittorincittà. Dopo i saluti e un’introduzione della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, è stata l’assessora per la Cultura Cristina Clerico a presentare il programma del festival, in partenza nella città dal 12 novembre, con una ricca rassegna che conta oltre 200 incontri.

Da ventisette anni scrittorincittà è uno degli appuntamenti culturali più attesi: un evento che non si esaurisce nei cinque giorni del festival (12-16 novembre), ma rappresenta piuttosto il culmine di un percorso di promozione della lettura che si sviluppa durante tutto l’anno, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in un dialogo continuo con i libri e con le idee. Dalla poesia alla saggistica, dalla narrativa al racconto (auto)biografico, il festival rappresenta per il pubblico l’occasione per incontrare gli autori più amati, ma anche per qualche nuova scoperta.

Il tema di quest'anno è CERCHI: una parola che può essere intesa come voce del verbo cercare, ma anche come sostantivo al plurale. I cerchi raccontano la perfezione delle cose, sono i cerchi olimpici che rappresentano la vicinanza tra i continenti, e i pianeti disegnati su una mappa. La Terra è un cerchio nel disegno di un bambino, ancora non completamente consapevole del mondo d’oggi spezzato dai conflitti. Il cerchio è altruismo e a scrittorincittà in cerchio si torna a dialogare. Per questo, particolare attenzione viene dedicata ai bambini e ai ragazzi, con più di 20 incontri per le famiglie e 100 per le scuole.

<figure class="image"> </figure>[Da sinistra: Del Giudice, Clercio, Armando e Aragno]

Gli appuntamenti sono come sempre molti, così come i temi affrontati: la Geopolitica sarà protagonista, soprattutto durante l’intensa giornata di apertura, con Alessandro Colombo, che riflette sulla fragilità della pace a quarant’anni dalla Guerra Fredda, e con Federico Romero. Un altro tema imponente è quello dell’Integrazione, che con il saggio di Enrico Gargiulo nel dibattito sull’immigrazione diventa problematico. Ma l’elenco tematico si allunga e si parlerà anche di Scienza (diete, microbi, bomba atomica) e Viaggi, tra racconti di realtà locali, di artisti e di imprese, come quelle di Alessia Bertolotto, che racconta la sua esperienza da imprenditrice e il legame con il proprio territorio nel libro (Dis)fare Impresa, mostrando come innovazione e responsabilità ambientale possano convivere. Non mancheranno incontri sulla Storia, Libertà e Rivoluzione, con Gianluca Passarelli, che rievoca la nascita del Manifesto fondamentale per l’Europa del 1941, con Antonella Tarpino e il suo discorso sull’antifascismo, che intreccia storia e memoria per interrogare il presente attraverso le voci di scrittori e testimoni, nonché le immagini del cinema resistenziale, e con Paolo Pagani che riabilita la parola Rivoluzione e il suo concetto ideale e politico.

Tanti quindi gli ospiti che costelleranno questa edizione di scrittorincittà, tra cui Roberto Saviano, Enzo Iacchetti, Gino Castaldo & Lou Tapage, Viola Ardone & Lucky Fella, don Ciotti, Kento, Laura Imai Messina, Carolina Capria, Oscar Farinetti, Patrizia Sardo Marras, Marco Malvaldi, Erin Doom, Lorenzo Baravalle, Matteo B. Bianchi, Enrico Galiano, Celestina Bialetti, nonché gli attesi ospiti internazionali Fernando Aramburu, Costica Bradatan, Jean-Baptiste Del Amo, Elizabeth George, Joanne Harris, Judith Koelemeijer, Simon Mason.

Per consultare il programma e prenotazioni (a partire da mercoledì 5 novembre) collegarsi al sito scrittorincitta.it

Il festival scrittorincittà non è soltanto letteratura e parole, ma anche musica e una serie di altri eventi che gli gravitano armoniosamente attorno: venerdì 14 novembre alle 18:30 al Circolo ‘I Caprissi’ avrà luogo la proclamazione dei vincitori della 27ª edizione del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo, presieduta da Cristina Clerico; sabato 15 novembre alle 14:30 scrittorincittà ospita Biblioteche in Festa in un incontro che vuole offrire uno sguardo al futuro, al territorio e al ruolo propulsivo delle biblioteche; domenica 16 novembre alle 10:30 ci sarà anche la presentazione di Rendiconti Cuneo, un almanacco cuneese che sorprende, stupisce, talvolta incanta.

Dopo che l’assessora Clerico ha egregiamente presentato l’ingente programma, è stato il turno di Fabio Del Giudice, direttore generale di AIE (Associazione Italiana Editori), seguito dal vice presidente AIE Lorenzo Armando, di illustrare le tendenze dell’editoria moderna, dominata dai grandi colossi editoriali, attorno a cui gravitano le piccole e le micro case editrici, importantissime in quanto permettono la proliferazione di un pluralismo di idee. Difficile risulta la situazione dell’editoria indipendente, mentre i testi accademici hanno subìto un crollo sul mercato editoriale, facendo destare una leggera preoccupazione per la scarsa preparazione dei neolaureati. Il digitale, invece, pare non presenti una minaccia per l’editoria cartacea, non quanto gli editori delle librerie digitali, che rubano invece alle librerie fisiche fette di mercato non indifferenti. Per quanto riguarda gli indici di lettura in Italia sono “a macchia di leopardo”, e si concentrano maggiormente in alcune zone, risultando bassissimi in altre, per cui sollevano la necessità di strategie efficaci per combattere questa tendenza.

Ha concluso l'incontro il padrone di casa, l'editore Nino Aragno, con l'augurio di vedere questo festival crescere e prosperare negli anni a venire. Con parole cariche di emozione e affetto per il territorio cuneese, Aragno ha sottolineato l'importanza di questa manifestazione culturale come punto di riferimento per tutta la comunità locale. La presenza e il sostegno dell’editore testimoniano quanto sia fondamentale il ruolo degli editori e degli operatori culturali nel mantenere vive le tradizioni e nel promuovere l'innovazione culturale nella provincia di Cuneo.

Di seguito pubblichiamo il video con le interviste.

